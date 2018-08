Prefectura Suceava solicita Guvernului alte aproximativ 53 de milioane lei

Valoarea pagubelor produse de inundatii, in judetul Suceava, in perioada din 16 iulie-07 august, cu tot cu cele raportate de institutii - SGA, CFR, SDN- ajunge la aproape 103 milioane lei.

Prefectura Suceava a inaintat marti, 14 august, un proiect de hotarare prin care solicita Guvernului alte 52,936 milioane lei, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru judetul Suceava, in vederea inlaturarii efectelor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din 16 iulie-07 august. Intrunit in sedinta extraordinara luni, 13 august, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat al 7-lea raport de sinteza privind "apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale din judetul Suceava", in perioada 31 iulie -7 august. Potrivit raportului prezentat de directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor - SGA - , Daniel Dragoi, precipitatiile torentiale in averse, cazute in perioada mentionata, au produs pagube in 40 de localitati din judet. Astfel, au fost avariate partial 4 case si afectate 0,796 km de drum judetean, 36,87 km drum comunal, 6,125 km de strazi, 12 poduri, 44 podete, o punte, 1,62 km protectie mal, decolmatari, valoarea totala a acestora cifrandu-se la 4,942 milioane lei.

Aceasta suma a fost aprobata in sedinta CJSU de luni, 14 august, diferenta pana la 52,936 milioane lei reprezentand valoarea estimativa a pagubelor suferite in infrastructura din 117 localitati, in urma precipitatiilor abundente din perioada 16-31 iulie, pagube centralizate in al 6-lea raport de sinteza aprobat in sedinta CJSU din data de 2 august.

Sumele pentru institutii vor fi solicitate, de catre acestea, tot printr-un proiect de hotarare de guvern, prin ministerele de resort.

La aceasta ora, valoarea totala a pagubelor inregistrate in judet, incepand cu inundatiile din 28 iunie 2018, este estimata la aproximativ 149 milioane lei.

Evaluarea pagubelor provocate ploile torentiale din ultima perioada continua la nivelul judetului, noi rapoarte operative fiind transmise de primarii si centralizate la nivelul Institutiei Prefectului.