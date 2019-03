Pregatiri pentru alegerile europarlamentare, la Prefectura Suceava

Bugetul alocat pentru organizarea alegerilor europarlamentare la nivelul judetului Suceava se cifreaza la 3,963 milioane lei.

Institutia Prefectului Judetul Suceava a demarat pregatirile pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019. Astfel, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 106, din data de 5 martie 2019, privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Suceava pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019. Comisia tehnica este coordonata de prefect si are in componenta reprezentanti sau sefi ai unor institutii cu competenta in organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare. Tot prin Ordin de Prefect, a fost constituit Grupul tehnic de lucru, de pe langa Comisia Tehnica Judeteana Suceava, pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019. Totodata, a fost stabilita dimensiunea stampilelor ce vor fi utilizate, au fost efectuate demersuri pentru asigurarea sediului si dotarii biroului electoral judetean si au fost stabilite cantitatile de materiale necesare votarii, urmand a fi demarata procedura de achizitie a acestora.

Prima instruire cu primarii si secretarii unitatilor teritorial administrative





, la nivelul Institutiei Prefectului s-a desfasurat prima instruire cu primarii si secretarii unitatilor teritorial administrative din judetul Suceava, privind responsabilitatile acestora in organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare. Instruirea a fost condusa de prefectul Mirela Elena Adomnicai si subprefectul Silvia Boliacu.

Instruirea a fost organizata cu sprijinul Autoritatii Electorale Permanente Suceava, la sedinta de instruire fiind prezent reprezentantul acesteia, Ovidiu Butnariu.

Prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, i-a informat pe reprezentantii uat-urilor din judet despre masurile tehnice principale care trebuie duse la indeplinire, obligatii legale ce le revin pentru amenajarea sectiilor de votare si activitatile concrete pe care trebuie sa le desfasoare pentru buna desfasurare a alegerilor europarlamentare.

Prefectul Adomnicai s-a referit la principalele noutati legislative privind organizarea si desfasurarea alegerilor din 26 mai 2019, printre care prezenta informaticianului in sectiile de votare. Totodata, prefectul judetului Suceava a precizat ca vor fi amenajate 560 sectii de votare, cu 2 in plus fata de ultimul scrutin organizat cu prilejul Referendumului din 6-7 octombrie 2018, si a mentionat ca in toate sunt indeplinite conditiile pentru buna desfasurare a alegerilor europarlamentare.

La instruirea cu primarii, reprezentantul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, col. Mihai Dascalu, a facut precizari despre masuri de prevenire si combatere a fraudelor electorale, prin asigurarea securitatii cibernetice si a protectiei datelor cu caracter personal prelucrate in context electoral.

Potrivit noilor reglementari, numaratoarea votului va fi inregistrata neintrerupt audio-video, iar procesele-verbale din fiecare sectie de votare pentru consemnarea rezultatelor voturilor vor fi fotografiate si trimise catre Biroul Electoral Central de catre operatorii de calculator din fiecare sectie de votare. Col. Dascalu a rugat reprezentantii uat-urilor sa se asigure de ritmicitatea operarilor in listele electorale, in termenul stabilit prin lege.

Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 80/15.02.2019 a fost stabilita ziua de duminica, 26 mai 2019, ca data a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019.