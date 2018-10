Pregatiri pentru iarna. Peste 8.000 tone de sare in stoc la ora actuala

20 de primarii din judetul Suceava nu au contracte pentru deszapezire.

Conform Prefecturii Suceava, stadiul pregatirilor pentru iarna este conform graficului stabilit in planul de masuri pentru iarna 2018-2019, la aceasta ora, la nivelul Sectiilor Nationale de Drumuri Suceava si Campulung Moldovenesc fiind in stoc peste 8.000 de tone de sare, plus alte materiale antiderapante, cantitate care inseamna 40% din intreg stocul necesar pentru iarna.

La nivelul SDN Suceava, exista in stoc 3.856,5 tone sare si zece de alte materiale, sectia dispunad de 12 utilaje proprii si 45 inchiriate, contractele subsecvente si acordul cadru pentru acestea din urma fiind valabile pana in 2020.

La nivelul SDN Campulung Moldovenesc, sunt in stoc 4.821 tone sare, plus 15 tone alte materiale, sectia avand la dipozitie 12 utilaje proprii de deszapezire. In ce priveste utilajele de deszapezire inchiriate, in perioada urmatoare se va semna contractul subsecvent, la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, pentru sase utilaje, urmand ca acestea sa intre in baza SDN Campulung.

Prefectura Suceava a solicitat unitatilor administrativ teritoriale din judetul Suceava sa raporteze, conform unei machete, stadiul pregatirilor pentru sezonul iarna 2018-2018, in ce priveste stocurile de carburant, sare, nisip, utilaje proprii si inchiriate. Din cele 114 UAT-uri din judet, 71 au informat ca dispun de utilaje si vor asigura deszapezirea in regie proprie, iar 23 au transmis ca au incheiat contracte si au stabilit numarul de utilaje si partenerul cu care vor lucra. Celelalte 20 de primarii au informat ca au demarat procedura de achizitii si urmeaza sa incheie contractele cu achizitie operatorii de transport cu care vor colabora in aceasta iarna.