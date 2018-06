Premiera, la Spitalul Judetean Suceava. Medicii au efectuat o procedura moderna de regenerare a tesuturilor VIDEO

S-a efectuat prima procedura regenerativa de injectare a plasmei imbogatite cu trombocite.

Tehnica inovativa moderna de regenerare a tesuturilor, la Spitalului Judetean Suceava. In premiera, la cea mai mare unitate spitaliceasca din judet, s-a efectuat prima procedura regenerativa de injectare a plasmei imbogatite cu trombocite. Procedura a fost realizata demonstrativ in cazul unui pacient diagnosticat cu o afectiune ortopedica. Managerul spitalului, Vasile Rambu, a declarat in cadrul unei conferinte de presa, ca unitatea medicala va achizitiona in cel mai scurt timp o centrifuga computerizata pentru obinerea plasmei imbogatite cu trombocite. Tratamentul se realizeaza prin extragerea in eprubeta a unei cantitati de sange propriu, centrifugarea, separarea si reintroducerea plasmei prin injectare in zona afectata. Procedura este utilizata in medicina sportiva, ortopedie, dermatologie estetica, stomatologie, oftalmologie, boli diabetice etc. Miercuri, un pacient cu o afectiune ortopedica a fost supus acestui tratament, in premiera la Spitalul Judetean Suceava. Razvan Bandac, medic sef al Sectie de Ortopedie si Traumatologie din cadrul Spitalului Judetean Suceava, prezent si el la conferinta de presa, a vorbit despre aceasta tehnica. 'Este vorba de o tehnica regenerativa a tesuturilor, pe baza unui procedeu foarte simplu, care este cunoscut de mai mult timp si este aplicat in mai multe clinici din tara. In special clinicile private sunt cele care abordeaza aceste tehnici, deoarece au o mare utilitate in multiple afectiuni, nu numai in ortopedie traumatologie. Nu este numai important faptul ca abordam acest tratament in ortopedie traumatologie si nu numai ca il abordam ca o sansa de regenerare pentru pacienti, in special pentru pacientii tineri care prezinta modificari degenerative ale cartilajului articular, in special al genunchiului. Pe Suceava avem o patologie extrem de ridicata de traumatologie sportiva. Acest PRP este indicat in special in traumatologia sportiva si in ortopedie, ca procedeu adjutant de regenerare, nu numai a cartilajului ci si a musculaturii, a tendoanelor, facand parte ca tratament auxiliar nu numai in ambulator(ca tratament de sine statator) dar si in timpul interventiilor chirurgicale ca si tratament auxiliar de completare in cazul unor leziuni care necesita un potential suplimentar de regenerare', a declarat Bandac. Tratamentul cu PRP nu este decontat de Casa de Asigurari de Sanatate si se face la cerere, constul fiind intre 350 si 400 de euro, in conditiile in care un kit poate fi folosit pentru mai multe leziuni.