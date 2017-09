Premiile acordate de Muzeul Bucovinei la deschiderea expozitiei Atelierelor de Arta Din secretele maestrilor-lumina si culoare FOTO

Muzeul Bucovinei anunta premiile acordate la deschiderea expozitiei Atelierelor de Arta "Din secretele maestrilor - lumina si culoare", editia a VI-a. Dintre cei 95 de copii participanti in cadrul celor patru ateliere de arta 59 au primit premii si mentiuni si 64 au primit diplome de participare. Numarul total al locurilor ocupate la cele patru ateliere a fost 123, deoarece o parte din cei inscrisi au participat la mai mult de un atelier. Lucrarile realizate de micii artisti au fost jurizate de o comisie formata din:prof. Camelia Rusu-Sadovei, prof.Iulian Asimionesei si muzeograf Susana Cosovan, sefa Biroului Arta.

Lucrarile sunt expuse pana pe data de 10 octombrie in sala de expozitie Parter a Muzeului de Istorie din Suceava. Expozitia atelierelor cuprinde 32 de desene in culori de apa, 33 linogravuri, sapte desene in creion(cele mai bune dintre cele executate de copii), 29 de marionete si 63 de masti din lut (altorelief) si busturi/cap modelate din lut(ronde-bosse).