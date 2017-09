Preotul sucevean Gheorghe Hostiuc, ranit intr-un accident produs chiar de el VIDEO

Acesta nu s-a asigurat cand a iesit dintr-o curte si a fost lovit de o masina care circula regulamentar.

Gheorghe Hostiuc, preot paroh la biserica "Sf. Gheorghe" din municipiul Suceava, a provocat un accident in localitatea Ipotesti, joi seara. Potrivit martorilor, barbatul de 66 de ani a iesit cu autoturismul dintr-o curte si a vrut sa intoarca in mijlocul drumului. Nu s-a asigurat insa si masina sa a fost lovita de un vehicul care circula regulamentar. Soferul care circula regulamentar a incercat sa evite impactul si a tras de volan, numai ca tot a lovit masina din drum, dupa care a plonjat cu vehiculul in sant(vezi declaratie sofer autoturism care circula regulamentar). In autoturismul care circula regulamentar se aflau doi soti, ambii de 48 de ani. Toate cele trei persoane implicate in accident au fost ranite si au primit ingrijiri la fata locului. Preotul si sotia celuilalt sofer au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. Preotul are traumatisme multiple dar si fracturi iar femeia a ajuns la Urgente cu fractura la piciorul stang. Medicii spun ca cei doi raniti sunt in stare stabila. Cei doi conducatori auto au fost verificati cu etilotestul, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.