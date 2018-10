Presedintele Iohannis, in Cetatea de Scaun a Sucevei: Romanii trebuie sa traiasca mai bine in tara lor VIDEO DISCURS KLAUS IOHANNIS

Aflat in vizita la Suceava, presedintele Klaus Iohannis a poposit in Cetatea de Scaun a Sucevei, acolo unde a tinut o alocutiune si a oferit drapelul Romaniei acestei cetati. Klaus Iohannis a primit mai multe distinctii din partea CJ Suceava precum si medalia Centenar din partea primarului Ion Lungu, in semn de pretuire. El a vorbit oamenilor despre Unire, despre cei 100 de ani de la acest eveniment pe care ii sarbatorim si despre crearea de conditii si locuri de munca astfel incat romanii sa ramana in tara lor. 'Serbam 100 de ani de cand Bucovina si-a regasit tara, Romania, iar astazi, Cetatea de Scaun a Sucevei nu este doar o culisa, nu este doar un monument istoric. Astazi, dragii mei, pentru o zi, Cetatea de Scaun a Sucevei este centrul Romaniei', a spus Iohannis. Vorbind despre trecut si stramosi, ctitori ai Unirii, acesta a spus: 'Astazi, romanii le cer cu tarie demnitarilor tarii sa se ridice la aceleasi inalte standarde morale. Suntem impreuna, uniti ca in urma cu 100 de ani, hotarati in a ne apara proiectul de societate pe care ne-o construim de aproape trei decenii. O societate fara ziduri, deschisa, unita prin respectul democratiei, o adevarata Cetate de Scaun a libertatii si a drepturilor omului, functionand prin domnia legii in folosul binelui comun. Ii salut pe cei care lucreaza pentru o astfel de Romanie, cu ei ma simt profund solidar!'. Presedintele a subliniat ca 'romanii trebuie sa traiasca mai bine in tara lor', precizand ca statul roman trebuie sa creeze conditii propice cetatenilor sai, de la infrastructura pana la locuri de munca. La eveniment a participat si o delegatie din Alba Iulia, in frunte cu primarul acestui oras, Mircea Hava si presedintele CJ Alba. Mircea Hava a primit din partea CJ Suceava un fag la ghiveci, in pamant luat din Cetatea Sucevei, cetatea care nu a putut fi niciodata cucerita. Edilul s-a declarat foarte emotionat, marturisind ca in giveciul respectiv este pamant amestecat cu sange, sangele stramosilor, a celor care au aparat Cetatea Sucevei.