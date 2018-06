Presedintele unei Obsti de Padure, trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este in cuantum de 74.565,36 lei(35.634,36 lei impozit pe profit si 38.931 lei impozit venit salarii), iar pentru recuperarea lui au fost instituite masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului, respectiv asupra a trei autoturisme, a unei case de locuit si asupra terenului aferent locuintei.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Potrivit procurorilor, in anul 2000 a fost infiintata, in zona rurala a judetului Suceava, o Obste de Padure cu scopul de a administra si gospodari fondul forestier, proprietate privata a membrilor obstii. Incepand cu anul 2012, presedintele Obstii a fost numit inculpatul trimis in judecata in prezenta cauza.

Obstea de Padure are statut legal de persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial si desfasoara activitate economica de vanzare a materialului lemnos rezultat din exploatarea proprietatii private a acesteia, activitate, care are un caracter accesoriu si este in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice, astfel fiind obligata la plata impozitului pe profit, conform art. 13 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si implicit avea obligatia legala de a se inregistra la organul fiscal ca platitor de impozit pe profit. Prin urmare, Obstea de Padure avea obligatia de a declara anual, prin declaratia 101, impozitul pe profit respectiv, pana la 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul si sa achite obligatia respectiva pana la aceeasi data.In concluzie, Obstea de Padure avea obligatia legala sa intocmeasca documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate pentru toate operatiunile economice desfasurate, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, sa intocmeasca documentele si registrele contabile obligatorii care constau in Registrul jurnal, Registrul inventar si Cartea mare, sa intocmeasca cel putin o data pe an, la incheierea exercitiului financiar balanta de verificare, sa intocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent situatiile financiare anuale, reprezentand bilant si contul rezultatului exercitiului, declaratiile fiscale cu privire la impozitul pe profit si contributiile salariale, sa tina si sa conduca evidenta contabila de gestiune separat pe fiecare tip de activitate desfasurata.Conform art. 11 din statutul Obstii "in realizarea scopului si obiectivelor sale, obstea poate dispune de servicii specializate a caror functionare se va stabili prin regulamentul de ordine interioara propus de Consiliul Director si aprobat de Adunarea generala. In acest scop obstea va putea angaja personal pe baza de contract de munca(de exemplu: pentru servicii de paza, protectie, executare de lucrari de construire, etc.) incheiate in conditiile legislatiei muncii sau prin conventie civila, salariile acestora fiind negociabile. De asemenea, pentru efectuarea unor anumite lucrari ce presupun folosirea unui personal specializat, obstea poate incheia contracte de prestari servicii cu unitati specializate".

La data de 05.03.2014, cenzorul impreuna cu membrii Obstii de Padure, au sesizat mai multe nereguli in legatura cu activitatea desfasurata de catre inculpat, in calitate de presedinte al Obstii, in sensul ca nu a evidentiat in contabilitatea obstii toate operatiunile efectuate si a vandut fara aprobarea membrilor obstii, masa lemnoasa, veniturile realizate nefiind folosite in interesul Obstii.

Din cercetari a rezultat ca, profitand de faptul ca Obstea nu a beneficiat de expertiza unui contabil, inculpatul a gestionat activitatea acesteia cu incalcarea dispozitiilor legale si a Statutului Obstii, astfel:

- nu a tinut evidenta contabila cu privire la activitatea desfasurata;

- nu a intocmit evidenta contabila de gestiune pe cele doua tipuri de activitati desfasurate: activitate fara scop patrimonial si activitate comerciala, in vederea delimitarii cheltuielilor si veniturilor pe fiecare activitate in parte;

- nu a intocmit documente justificative (facturi) pentru toate operatiunile de livrare material lemnos catre terti;

- nu a intocmit documente de incasare (chitante) pentru toate sumele achitate de catre obsteni reprezentand cotizatie si exploatare;

- nu a intocmit documente justificative (ordine de compensare) cu privire la stingerea creantelor si a datoriilor prin compensare, conform prevederilor H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice;

- nu a intocmit registrele contabile obligatorii constand in Registrul - jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, nu a intocmite balante de verificare, nu a intocmit si depus la organul fiscal competent situatiile financiare anuale;

- nu a calculat, inregistrat si declarat obligatiile fiscale reprezentand impozit pe profit aferent activitatii economice desfasurate in perioada 2012 - 2014 si impozit pe veniturile din salarii, contributii salariale aferente aceleasi perioade;

-nu a fost inregistrata la organul fiscal ca platitoare de impozit pe profit.

Urmare a Raportul de expertiza contabila judiciara efectuat in cauza, a rezultat ca:

- in perioada 2012 - 2014, in calitate de presedinte al Obstii de Padure, inculpatul nu a inregistrat in contabilitatea Obstii veniturile asimilate salariilor obtinute de acesta si de membrii Obstii(6 persoane) in suma de 70.220 lei(58.354 lei venituri asimilate salariilor inculpatului si 11.866 lei venituri asimilate salariilor membrilor), prin aceasta modalitate sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul general de stat in suma de 38.931 lei, reprezentand impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si contributiile sociale;

- in perioada 2012 - 2015, inculpatul, in calitate de presedinte al Obstii de Padure, nu a evidentiat in contabilitatea Obstii toate veniturile realizate din activitatile economice desfasurate, prin aceasta modalitate sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat cu suma de 35.634,36 lei (2012 - 2014 suma de 32.487 lei si 2015 suma de 3.147,36 lei), reprezentand impozitul pe profit.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este in cuantum de 74.565,36 lei(35.634,36 lei impozit pe profit si 38.931 lei impozit venit salarii), iar pentru recuperarea lui au fost instituite masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatului, respectiv asupra a trei autoturisme, a unei case de locuit si asupra terenului aferent locuintei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.