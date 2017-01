Preturi mai mici la pasapoarte incepand cu 1 februarie

Preturi mai mici la pasapoarte incepand cu data de 1 februarie.Taxa pentru pasaportul simplu electronic este formata din:

- contravaloarea blanchetei(carnetului): 258 lei pentru cel cu valabilitate 5 ani, 234 lei pentru cel cu valabilitate 3 ani (stabilita de C.N. "Imprimeria Nationala");

- taxa pentru prestari servicii: 22 lei, reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa 1 litera A.

Taxa pentru pasaportul simplu temporar este formata din:

- contravaloarea blanchetei (carnetului): 96 lei (stabilita de C.N. "Imprimeria Nationala");

- taxa pentru prestari servicii: 22 lei, reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare - Anexa 1 litera A;

- tariful suplimentar: 100 lei, reglementat de art.17^1, alin.(5) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu data de 01 februarie 2017, potrivit Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative nu se va mai incasa taxa pentru prestari servicii, in valoare de 22 lei, iar in cazul pasaportului temporar nu se va mai incasa tariful suplimentar, in valoare de 100 lei.

Astfel, contravaloarea pasapoartelor va fi dupa cum urmeaza:

- pasaport simplu temporar - 96 lei;

- pasaport simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani - 258 lei;

- pasaport simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani - 234 lei.

Prin acelasi act normativ a fost eliminata si taxa de 22 lei pentru eliberarea adeverintelor privind limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie sau istoricul pasapoartelor.