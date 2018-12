Preutesti. O femeie a ajuns in stare grava la spital dupa ce a baut diluant

O femeie de 66 de ani, din sat Basarabi, comuna Preutesti, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a baut diluant. Aceasta locuieste impreuna cu concubinul sau si obisnuieste sa consume bauturi alcoolice. Sambata dupa amiaza, aceasta ar fi consumat aproape un litru de diluant dintr-o sticla de plastic. Concubinul femeii a sunat la 112, cand a vazut ca aceasta se simte rau. La fata locului a ajuns un echipaj SAJ care a transportat femeia la spital. In unitatea medicala aceasta a fost diagnosticata cu tulburare depresiva, intoxicatie voluntara cu diluant si etilism cronic, ramand internata in spital.