Prima imagine cu politistul Dan Ciprian Sfichi dupa ce a iesit din spital. Acesta s-a intors acasa

Politistul de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Suceava, Dan Ciprian Sfichi, cel a fost lovit cu sabia in cap in timpul unei perchezitii efectuate in casa lui Alexandru Hutuleac, a iesit din spital. Dupa sase luni de spitalizare politistul s-a intors acasa. Acesta a fost vizitat de Bogdan Banica, vicepresendinte Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, care a postat pe facebook un mesaj emotionant din partea colegului sau:

"Intrand pe poarta mare in curtea ingrijita, l-am vazut. Era cu spatele, spijinit intr-o carja metalica. Am intuit ca e el, dupa statura, chiar daca ultimele luni si-au pus amprenta vizibil asupra sa. Cand s-a intors cu privirea spre mine, va marturisesc, am ramas fara cuvinte. La propriu. Cip,...atat am putut pronunta deslusit...Danut, Ciprian, sau Dutu, cum il cunosc apropiatii... Sfichi Ciprian, eroul nostru de la S.A.S. Suceava...cel care a infruntat moartea si a reusit sa o invinga...Am vrut sa il ajut sa urce treptele. A refuzat categoric: "Ma descurc, sunt baiat mare!" Si s-a descurcat! Le-a urcat singurel, fara sprijin.Am stat la povesti apoi, cu el, cu familia. Am glumit, luand soarta la misto. Mai lipsea putin si ma incuraja el pe mine: "hai ma, o sa fie bine!". Ma uitam in ochii lui si citeam VIATA. Exact VIATA ii citeam in ochi, si incredere, si...bucurie. Bucuria de a trai, constient fiind ca a fost la un pas sa dea noroc cu Sf. Petru.

- Cum sa le multumesc, Bog, celor ce m-au ajutat? Cum le-as putea multumi?

- Fa-te bine, i-am raspuns. Revino langa noi, in slujba cetateanului onest!

Ce va pot spune e ca ma intrerupea mereu cu multumiri adresate semenilor ce i-au fost alaturi. Uneori se oprea si suspina. Apoi zambea si iar va multumea...VOUA! Celor carora va multumesc si eu in numele lui.La plecare m-a strigat, din spatele portii: "Scrie tu ca le multumesc din suflet, tuturor!Te rog, nu uita!".

Asta si fac, RESPECT voua, cunoscuti sau straini ce ati fost langa el. Ciprian va iubeste. Si Dumnezeu il iubeste pe Ciprian, redandu-i viata!Si noi te iubim, Ciprian!", a scris Bogdan Banica, pe pagina sa de socializare.