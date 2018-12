Primaria Falticeni a organizat manifestari pentru comemorarea eroilor Revolutiei

Primaria municipiului Falticeni a organizat sambata, 22 decembrie, manifestari comemorative, cu prilejul implinirii a 29 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989.



Manifestarile s-au desfasurat in trei locatii din Falticeni: Monumentul Eroilor Revolutiei, din zona centrala - Piata Casa cartii, mormantul eroului Ioan Bute (in curtea Catedralei Ortodoxe pe Stil Vechi Constantin si Elena) si mormantul eroului Ionel Pascal (in cimititul Bisericii Opriseni).



Au fost oficiate slujbe de pompenire la mormintele celor doi eroi falticeneni. De asemenea, au fost depuse coroane de flori din partea Primariei Falticeni, Institutiei Prefectului, Consiliului Judetean, a partidelor reprezentate in Consiliul Local, din partea asociatiilor de vetereani si ofiteri in rezerva, Școala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares", Detasamentul de Jandarmi Falticeni, Detasamentul de Pompieri Falticeni, Politia Municipiului, Asociatia Cultul Eroilor - Filiala Suceava.



Alaturi de conducerea Primariei Falticeni, la manifestari au participat parinti si rude ale eroilor comemorati, senatorul Ioan Stan, deputatul Alexandru Radulescu, sefi si reprezentanti ai structurilor militare reprezentate la nivel local.