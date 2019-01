Primaria Suceava a alocat fonduri pentru tratamentul fetitei jandarmeritei ucise pe trecerea de pietoni VIDEO

Sume de bani necesare tratamentelor si interventiilor medicale pot fi depuse in continuare in conturile in lei si euro RO87UGBI0000332003107RON RO55UGBI0000332021005EUR. Cei care vor sa o ajute pe Larisa pot dona si direct, in caseta amplasata in holul IPJ Suceava.

Consiliul Local Suceava a aprobat miercuri intr-o sedinta de indata un proiect de hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta micutei Larisa Airinei. Proiectul, initiat de primarul Ion Lungu, a fost votat in unanimitate de cei 22 de consilieri prezenti la sedinta, urmand ca suma de 25.000 de lei sa fie virata in contul tatalui Larisei, Maniliuc Victor Daniel. Banii vor fi folositi petru tratamentul micutei.

Fetita de un an si jumatate si mama acesteia, Irina Airinei, in varsta de 40 de ani, au fost lovite in plin, la mijlocul lunii noiembrie 2018, de o masina pe trecerea de pietoni din fata Palatului de Justitie. In urma impactului foarte violent femeia si-a pierdut viata in timp ce minora a fost grav ranita. Micuta a fost internata intr-un centru de recuperare din Bucuresti. Pe perioada sarbatorilor de iarna, aceasta a venit acasa impreuna cu tatal sau, cat clinica a fost inchisa. De luni, Larisa se afla din nou in Centrul de Recuperare Robanescu din Bucuresti si are nevoie in continuare de ajutorul nostru pentru tratament.

"O situatie dramatica acolo, am avut mai multe discutii cu tatal fetei, il apreciez foarte mult pentru ceea ce face. El sta cu fetita zi si noapte. Fetita este plecata de luni la Bucuresti si are nevoie de bani, si imi doresc ca pana la sfarsitul saptamanii sa-i transferam acesti bani in cont", a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.