Primaria Suceava a cumparat noi decoratiuni de Paste VIDEO

Primaria Suceava a cumparat noi decoratiuni de Paste. Este vorba de zece oua uriase. Sapte dintre acestea vor fi amplasate in centrul orasului iar celelalte in sensul giratoriu din Burdujeni. "Pregatim Pastele in Bucovina, alaturi de Consiliul Judetean. Finalizam in aceste zile decoratiunile pentru esplanada Casei de Cultura. Astazi am mai achizitionat zece oua de Paste, cu o inaltime de 1,4-1,7 metri, cu diametre cuprinse intre 1 si 2 metri. Aceste decoratiuni au costat, in total, 25.000 lei. Sapte dintre ele le vom pune in zona centrala si trei in sensul giratoriu de la Burdujeni. Sper sa arate cat mai bine orasul de Sarbatorile Pascale", a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.