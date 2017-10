Primaria Suceava a depus luni cerere de transfer a terenului pe care se va ridica gradinita din Obcini VIDEO

Era cu o zi inainte ca liderul PSD Suceava Dan Ioan Cusnir sa iasa in fata presei si sa spuna ca a gasit un teren pe care se poate ridica gradinita cu pricina. Este vorba despre acelasi teren pentru care Lungu deja depusese cererea.

Primaria Suceava a depus, luni, la Agentia Nationala pentru Zootehnie, o cerere pentru transferarea unei suprafete de 6000 de metri patrati folosita de Oficiul Judetean pentru Zootehnie, pentru constructia unei gradinite noi in cartierul Obcini. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, dupa ce marti presedintele PSD Suceava, Dan Ioan Cusnir, a anuntat ca a gasit un teren pe care sa fie ridicata gradinita din Obcini, in speta acelasi la care se gandise si primarul Sucevei. Lungu a spus, printre altele, ca stia de existent acestui teren de un an de zile, ca oamenii de la Primarie au facut evaluari la fata locului, dar nu apelat la aceasta varianta din start pentru ca procedura transferul terenului catre Primaria Suceava poate dura si ani de zile. O varianta mai buna, crede edilul, ar fi fost totusi constructia gradinitei in curtea scolii generale numarul noua, propunere respinsa de consilierii locali ai PSD. Ion Lungu a precizat ca el, spre deosebire de altii, nu face politica momentan, nu se afla in campanie electorala, ci vrea sa faca administratie. Acesta a tinut sa reaminteasca celor care il acuzau ca nu e preocupat de constructia unei gradinite ca, de cand este primar, s-au construit in municipiul Suceava trei gradinite moderne, la standarde europene iar alte trei au fost modernizate si extinse. Lungu s-a aratat amuzat de discutiile iscate dupa declaratiile de marti ale lui Dan Ioan Cusnir, despre cine a descoperit prima oara terenul ca locatie potrivita pentru o gradinita. Si pentru a fi mai convingator, Lungu a adus in conferinta de presa adresa trimisa catre Agentia Nationala pentru Zootehnie, cu tot cu data la care a fost aceasta inaintata.

'Noi stiam de acest teren. Sa nu uitam ca acolo este director domnul Juravle, care este colegul nostru. Stiam de acest teren de ani de zile. Numai ca eu, fata de altii care vorbesc, stiu ce inseamna sa transferi un teren de la Guvern. Am ceva reusite cu cele 22 de hectare de teren pentru groapa de gunoi de la Moara, cu cele 12 hectare pentru Complexul sportiv sau cu cele 3 hectare de teren pentru cimitirul de la Itcani. Deci, trebuie sa umbli ani de zile ca sa transferi terenurile de aceea am venit cu solutia constructiei gradinitei in curtea scolii generale numarul noua. Am pierdut fondurile europene. Asta nu inseamna ca nu trebuie o gradinita in Obcini sau ca nu sunt de acord cu constructia gradinitei. Am facut aceste demersuri care vor dura dar sa dea Domnul sa fie cat mai scurte. Terenul va fi transferat prin lege dar ca sa treci o lege prin Parlament este treaba multa', a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.