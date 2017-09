Primaria Suceava aniverseaza sambata alte 29 de cupluri de aur din municipiu

Din 2005 si pana in prezent 1.180 de cupluri au fost aniversate de Primaria Suceava.

Primaria Suceava aniverseaza sambata, 30 septembrie, alte 29 de cupluri de aur din municipiu, care implinesc 50 de ani de casatorie, pastrand astfel o traditie de ani de zile. De altfel, primarul municipiului, Ion Lungu, a declarat in mai multe randuri ca are un respect deosebit fata de oamenii care au pus umarul la constructia si modernizarea acestui oras in anii care au trecut, cetateni de valoare ai municipiului si care sunt un reper si din punct de vedere moral. Ceremonia organizata de Primaria Suceava se va tine incepand cu ora 10.00. Sarbatoritii vor ciocni o cupa de sampanie si vor primi flori, diplome dar si un premiu in bani, in valoare de 400 de lei. Trebuie spus ca din 2005 si pana in prezent 1.180 de cupluri au fost aniversate de Primaria Suceava.