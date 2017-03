Primaria Suceava ofera despagubiri batranii mutilate de un caine chiar sub geamul apartamentului sau VIDEO

Femeia de 79 de ani a ajuns cu rani pe tot corpul, animalul rupandu-i carnea pe o portiune destul de mare din antebratul drept dar si o ureche. Ion lungu si-a cerut scuze pentru incident.

Primaria Suceava va oferi despagubiri femeii sfasiate de caine chiar sub geamul apartamentului sau de pe strada Samuil Isopescu. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, care si-a cerut si scuze pentru acest incident socant. Edilul a spus ca reprezentantii primariei vor lua legatura cu batrana iar municipalitatea va plati cheltuielile de spitalizare si medicamentatia necesara acesteia. Ion Lungu a declarat ca este vorba de un incident regretabil si ca municipalitatea suceveana ia in permanenta masuri pentru strangera cainilor fara stapan de pe strazi. Lungu a precizat ca in anul 2016 au fost capturati 1845 de caini, din acestia 11 au fost revendicati, 525 adoptati. De asemenea, anul trecut 1396 caini au fost eutanasiati sau a decedat din motive medicale. Potrivit edilului, in momentul de fata in adapost astazi sunt 688 de caini. De asemenea in anul 2016 au fost sterilizati 444 de caini. Lungu a adaugat ca si in acest an municipalitate va lucra pentru strangerea animalelor fara stapan de pe strazile orasului. Acesta a completat ca animalul care a atacat batrana dar si cei opt pui au fost capturati si dusi in adapostul din Lunca Sucevei. Edilul i-a urat batranei multa sanatate. Luni, suceveanca de 79 de ani a ajuns cu rani pe tot corpul, cu o ureche si cu antebratul drept sfasiat pana la os, dupa ce a fost atacata de o catea cu pui. Femeia a povestit ca facea curat in straturile din fata blocului si ca a vrut sa ia niste galeti in care pusese mizeria, pentru a le arunca la gunoi. Numai ca sub bloc, dupa o teava de gaz, si-a facut cuib un caine aruncat de stapan in urma cu ceva vreme. Cum animalul avea pui, a devenit extrem de violent in momentul in care batrana s-a apropiat de culcus. Femeia a fost atacata de patruped, sfasaiata, si taraita prin strat, pana cand animalul s-a retras. Aceasta a urcat singura in casa si a sunat la 112. La spital medicii au ramas socati de ranile suferite de batranica.