Primaria Suceava, proiect pentru realizarea a 5 parcari supraterane VIDEO

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Primaria Suceava intentioneaza sa construiasca cinci parcari supraterane cu finantare de la bugetul local, daca nu se creeaza o noua axa de finantare cu fonduri europene. Potrivit edilului, in exercitiul financiar 2014-2020 nu se fac parcari cu fonduri europene. El a precizat ca, in exercitiul financiar 2007-2013, au fost construite doua parcari subterane in zona centrala a orasului si au fost pregatite zece proiecte pentru parcari supraterane.

Municipalitatea suceveana a identificat zece locatii pentru amenajarea de parcari supraterane. Parcarile vor avea cate 140 de locuri, iar investitia totala se ridica la 11,2 milioane de euro. Acestea ar putea fi amplasate in zona Primariei, zona Pietei Agroalimentare Centrale, zona parcului cu steaguri, strada Meseriasilor, zona Taylan, Hotel Bucovina, zona Albina, zona Mobila din George Enescu, zona Proiect Bucovina si Zamca, in zona Protopopiatului. Potrivit edilului toate terenurile respective sunt libere de sarcini.

"Am prins 100.000 de lei la studii, la pozitii de studii de fezabilitate, sa ne pregatim cu aceste zece locatii. In masura in care nu se intampla acest lucru pana la jumatatea anului, daca nu sunt sanse de a se crea o axa pentru parcari supraterane, eu voi propune ca din cele zece parcari supraterane sa facem intr-o prima faza cinci, sa pornim din banii Primariei, asta inseamna la 5,5 milioane de euro si daca tot avem acest sistem de vot participativ, il putem adapta, sa facem o selectie a primelor cinci parcari din cele zece. Astfel, sa stabileasca sucevenii care sunt cele cinci parcari prioritare", a declarat edilul.