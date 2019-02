Primaria Suceava va accesa in acest an fonduri europene in valoare de 32 de milioane de euro VIDEO

Primaria Suceava va accesa anul acesta fonduri europene in valoare de aproximativ 32 de milioane de euro, alocate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est Piatra Neamt. Anuntul a fost facut de viceprimarul Lucian Harsovschi. Acesta a declarat ca pana la acest moment Primaria Suceava a depus proiecte in valoare de 27 de milioane de euro, restul urmand a fi depuse pana luna viitoare. Cel mai important proiect este cel referitor la sistemul integrat de transport public ecologic, avandu-se in vedere achizitionarea a 25 de autobuze electrice de 12 metri, zece autobuze electrice de sase metri, amenajarea a 44 de statii de incarcare si a 47 de statii de transport de calatori, si reabilitare strada Vasile Parvan. Valoarea acestui proiect este de 25,39 de milioane de euro.

"Pe aceasta axa 4.1 noi intentionam sa mai depunem un proiect de rezerva pentru a depasi valoarea de suta la suta care ne este acordata. Sunt municipii care nu vor depune proiectele in termenul prevazut, daca nu il prelungesc din nou, si atunci speram sa primim noi si banii lor. Vom mai depune inca un proiect de 2,4 milioane de euro, implementare sistem de management al traficului rutier in municipiul Suceava. Suntem in etapa semnarii contractului de servicii. Totodata avem depus la Bucuresti in parteneriat cu MDRAP cu Jasper, cei care se ocupa de transport, 15 autobuze electrice de 12 metri, 15 statii de incarcare. Documentele sunt depuse la Ministerul Dezvoltarii, nu mai depinde de noi. Valoarea acestui proiect este de 11 milioane de euro. Pe subaxa 4.2. aici mai avem de lucru. Asteptam transferul parcului Sipote in proprietarea noastra, pentru ca vrem sa depunem un proiect de 1,63 de milioane de euro. Asteptam procedurile cu Guvernul, cu cei de la Directia Silvica pentru preluarea parcului. Vom depune in luna martie un alt proiect, reabilitarea a 14,5 hectare de teren pe malul raului Suceava, in zona Denis, sala sporturilor. Valoarea proiectului este de 1,28 milioane de euro. Centru Multifunctional Arta Itcani este finalizat si depus din mai 2018. Ni se spune ca este in faza de precontractare si urmeaza semnarea contractului in martie 2019. Un an de zile actele au stat la ADR Nord Est Piatra Neamt si la Ministerul Dezvoltarii. Totodata aici pregatim pentru a avea un procent de 131 la suta din suma alocata, sa reabilitam si stadionul Itcani, plus doua strazi de acolo in valoare de 375.000 euro. Il depunem pana in martie", a declarat Lucian Harsvoschi.