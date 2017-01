Primaria Suceava vrea sa construiasca o sera noua de flori VIDEO

Valoarea investitiei este estimata la 2,73 milioane de lei.

Primaria Suceava vrea sa construiasca o sera noua de flori, cu o suprafata de 1300 mp. Potrivit lui Ion Lungu, anual in municipiul Suceava sunt folosite peste 400.000 de flori pentru infrumusetarea orasului. "O spun cu toata responsabilitatea "Operatiunea Panseluta" la Primaria Municipiului Suceava nu a functionat in ultimii 13 ani, de cand sunt eu primar. Noi incercam si ne facem rasadurile in sera proprie si in cea inchiriata in care functionam astazi. Avem o sera proprie cu o suprafata de 370 mp si o bucata de sera inchiriata de la General Construct. Tocmai de aceea vrem sa ne facem o sera proprie cu o suprafata de 1300 mp si vom intra in sedinta de Consiliu Local de joi sa aprobam indicatorii tehnico-economici", a precizat Ion Lungu. Valoarea investitiei este estimata la 2,73 milioane de lei. "Sigur ca este o investitie multianuala. Noi vom aproba indicatorii tehnico economici. Vom prinde o parte din finantare in acest an, sa vedem cat incape in buget. Spun acest lucru, pentru ca urmeaza o lititatie, si o licitatie dureaza cam in medie minim jumatate de an. Sper ca in acest an sa demaram lucrarile la aceasta investitie importanta. Dorim sa ne facem propriile rasaduri de flori sa nu cumparam de pe piata libera", a completat edilul.