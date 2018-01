Primaria Suceava. S-au stabilit proiectele pentru care beneficiaza finantare fiecare cartier in parte VIDEO

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca dezbaterile cu cetatenii din fiecare cartier sucevean pe tema bugetului local s-au finalizat si in urma discutiilor au fost stabilite proiectele de care vor beneficia fiecare cartier in parte. Pentru fiecare cartier finantarea este de 500.000 de lei. "Au fost discutii bune, au inceput destul de timid, in Obcini, dar s-au terminat bine, in Itcani, Burdujeni, Centru si Burdujeni Sat, unde a fost destul de multa lume. Au fost discutii constructive atat pentru cetateni cat si pentru municipalitate", a precizat Ion Lungu. Suma de 3,5 milioane de lei(cate 500.000 de lei pentru fiecare din cele sapte cartiere) va fi repartizata astfel: Obcini - reabilitare strada Viitorului, care face legatura intre Slatioarei si Victoriei, Zamca - crearea unui locuri noi de parcare. In Cartierul George Enescu se va mansarda cladirea Scolii Nr. 8 iar in Centru investitia vizeaza parcarea si parcul MPO. In cartierul Burdujeni se are in vedere reabilitarea celui mai mare loc de joaca din cartier iar in Burdujeni Sat se vor reabilita doua strazi Crangului si Stefan Luchian. In Itcani vor fi reabilitate strazile Barbu Delavrancea si Micsunelelor, strazi de pamant, care vor fi asfaltate. Ion Lungu spera ca pe 25 ianuarie sa fie aprobat bugetul Sucevei pentru anul 2018, in sedinta de consiliu local.