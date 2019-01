Primarii din cadrul Asociatiei Moldova se Dezvolta s-au intalnit miercuri la Iasi FOTO

Primarii din cadrul Asociatiei "Moldova se dezvolta" s-au intalnit miercuri la Primaria Iasi. Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, care a luat parte si el la intalnire, a precizat ca asociatia ar putea deveni functionala, din punct de vedere juridic, pana la sfarsitul actualului trimestru. "Am avut discutii astazi la Iasi in cadrul Asociatiei "Moldova se dezvolta" si am cazut de acord cu privire la proiectul Statutului, Actului Constitutiv al Asociatiei si al modelului Hotararii de Consiliu local", a declarat Ion Lungu.

Edilul a precizat ca dupa inregistrarea denumirii la Ministerul Justitiei, se va intra in sedinta de consiliu local pentru a aproba aderarea la asociatie, aprobarea statutului si a actului constitutiv.

"Ne dorim ca pana cel tarziu la sfarsitul acestui trimestru sa fim functionali din punct de vedere juridic", a completat Ion Lungu.

Asocierea a fost semnata de primarii din Suceava - Ion Lungu, Iasi - Mihai Chirica, Botosani - Catalin Flutur, Roman - Lucian Micu, Piatra Neamt - Dragos Chitic, Campulung Moldovenesc - Mihaita Negura si Vatra Dornei- Ilie Boanches. Este vorba despre o alianta din care fac parte deocamdata sapte localitati iar structura poate accesa separat fonduri europene si guvernamentale pentru investitii in zona.