Primarul Ion Lungu a discutat cu ambasadorul Poloniei despre oportunitati de investitii si afaceri la Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, impreuna cu presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, s-au intalnit luni cu ambasadorul

Republicii Polone in Romania, Marcin Wilczek. Ion Lungu declara ca au fost discutii constructive despre proiectele comune pe care ambele parti pot sa le dezvolte in Suceava, pe linie culturala dar si de afaceri. "In acest sens, am invitat investitorii poloni sa vina sa investeasca in Suceava si in Zona Metropolitana, fiind foarte multe prioritati de investitii pe fonduri europene dar si pe alte tipuri de investitii. L-am invitat pe Ambasadorul Poloniei sa vina anul viitor in cadrul Proiectului Centenar 2018 la ziua dedicata Poloniei in cadrul oraselor infratite pentru a sarbatori infratirea cu orasul Sosnowiec din Polonia", a postat primarul Sucevei pe pagina sa de socializare.