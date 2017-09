Primarul Ion Lungu a participat la festivitatile de deschidere a noului an scolar in 13 unitati de invatamant sucevene FOTO

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la festivitatile de deschiderea a anului scolar in 13 unitati de invatamant din municipiu. Acesta a tinut sa treaca pe la unitati de invatamant din toate cartierele Sucevei, turul complet fiind: doua gradinite, sase scoli gimnaziale, patru licee si scoala crestina Filadelfia.De asemena, edilul a vizitat scoala gimnaziala Ion Creanga, unde a purtat discutii cu reprezentantii acestei unitati. 'Am gasit scolile pregatite pentru noul an scolar, curate, dotate si cu multi copii frumosi. Va urez, inca o data, mult succes in noul an scolar! Primaria Municipiului Suceava a facut eforturi, si in acest an, pentru a asigura conditii, din punct de vedere administrativ, in vederea asigurarii unui invatamant de calitate, performant, in orasul nostru', a scris Ion Lungu pe pagina sa de socializare. Municipalitatea a pus un accent deosebit anul acesta pentru cresterea sigurantei elevilor, alocand 1,5 milioane lei in acest sens pentru contracte de paza, camere video, reparatii si realizari de garduri noi.