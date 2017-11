Primarul Ion Lungu a verificat utilajele pentru deszapezirea municipiului Suceava si stocurile de material antiderapant FOTO

Ion Lungu, primarul Sucevei, a facut luni inspectia utilajelor, care vor interveni in aceasta iarna pentru deszapezirea municipiului, dar si a stocurilor de material antiderapant. Diasil, firma care se ocupa cu deszapezirea orasului, poate interveni cu zece autospeciale multifunctionale echipate cu plug si dizpozitiv de imprastiere a materialului antiderapant, trei autospeciale echipate cu plug si dispozitiv pentru imprastierea materialului antiderapant pentru strazi inguste, cinci autospeciale echipate cu plug si dispozitiv mecanizat pentru imprastierea materialului antiderapant pentru trotuare, opt autospeciale multifunctionale echipate cu plug si pentru imprastiere material antiderapant si transport zapada, trei incarcatoare frontale, doua motofreze zapada pentru trotuare si zece sararite manuale pentru trotuare inguste. In momentul de fata, firma a facut stocuri de 900 tone de sare si peste 150 tone de nisip. "In urma verificarii utilajelor si stocului de material antiderapant, cred ca nu o sa avem probleme in aceasta iarna la interventia pentru zapada si inghet", a declarat primarul Ion Lungu.