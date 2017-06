Primarul Ion Lungu i-a certat pe unii constructori care deruleaza lucrari in municipiu pentru ritmul greoi de lucru VIDEO

Incepand de marti dimineata, la sediul Primariei municipiului Suceava, au fost reluate comandamentele pe investitii, de aceasta data purtandu-se discutii pe marginea urmatoarelor obiective: Zona de Agrement Tatarasi, blocuri ANL, modernizare iluminat public, strazi(Constantin Moraru si Lev Tostoi), modernizare puncte termice. Scopul municipalitatii este acela de a accelera lucrarile.Lungu s-a aratat nemultumit de felul in care merg lucrarile pe strazile Constantin Moraru si Lev Tolstoi. Acesta i-a reprosat constructorului ca luni, cand personal a facut verificari in teren, nici un muncitor nu lucra pe strada Lev Tolstoi. Edilul isi doreste ca pana la sfarsitul sezonului cald lucrarile pe cele doua strazi sa fie finalizate. De asemenea, primarul l-a luat la intrebari si pe reprezentantul firmei care se ocupa de modernizarea punctelor termice, reprosandu-i ca in momentul de fata s-au inceput lucrari doar la punctul termic Zamca, cu toate ca licitatia a fost castigata pentru modernizarea Punctului termic Parc, Punctului termic Obcini si punctului termic Zamca IV. "S-au apucat numai de un punct termic din Zamca.Le-am solicitat foarte clar sa lucreze in trei puncte, in asa fel incat, pana la venirea sezonului rece, pana vom da caldura in oras, sa se finalizaze aceste lucrari. O veste buna pentru sucevenii care vor fi afectati de aceste lucrari de modernizare se refera la faptul ca nu vor fi intreruperi, poate pe perioade scurte de timp", a completat Lungu. Dupa discutiile cu constructorii dar si vizitele in teren, primarul Ion Lungu s-a declarat destul de multumit de felul in care merg lucrarile in Zona de Agrement Tatarasi. Potrivit constructorului, in luna septembrie se vor finaliza lucrarile din zona respectiva. "Acolo s-a lucrat binisor, e conturata zona. Sunt finalizate in linii mari cele doua terenuri de sport, e conturat accesul la terenul de golf, s-au comandat aparaturile pentru terenul de golf, se lucreaza la gardul de imprejmuire, s-au facut niste consolidari de maluri, se lucreaza la sediul administrativ, la cafeneaua de acolo...Pana una alta, noi am dat din banii primariei, atata timp cat noi avem credit, este anormal sa dam din fondurile proprii ale municipalitatii.Sper s-o scoatem la capat. Constructorul s-a angajat si sunt convins ca daca avea asigurata finantarea era gata pana la sfarsitul verii, aceasta zona de agrement", a completat Lungu. Despre construirea noilor blocuri ANL edilul a declarat ca in perioanda urmatoare urmeaza sa se lucreze la zidiri si interioare. Aici constructorul s-a angajat ca va finaliza lucrarile pana la sfarsitul anului.