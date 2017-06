Primarul Ion Lungu i-a inmanat lui Nicolae Botgros titlul de cetatea de onoare al Sucevei si a premiat cupluri de aur FOTO

Momente solemne, sambata, in cadrul manifestarilor de la Iulius Mall dedicate Zilelor Sucevei.

Primarul Ion Lungu a tinut sa sarbatoreasca si sa premieze 28 de cupluri din municipiu care au implinit 50 de ani de casatorie. Sarbatoritii au fost aplaudati la scena deschisa si au ciocnit la final cate un pahar de sampanie cu Ion Lungu, dup ace au fost premiati. 'Sunt oameni care s-au sacrificat pentru orasul nostru, si in regimul trecut si in acest regim. Sunt oameni care au fost pentru noi un model, pentru noi cei mai tineri si pentru comunitatea noastra. Au implinit 50 de ani de casatorie pentru care ii felicitam. Sa le dea Dumnezeu sanatate si ne dorim sa-i sarbatorim si la 75 de ani de casatorie', a spus Ion Lungu.Tot sambata, si tot pe scena amplasata la Iulius Mall, Ion Lungu a inmanat mai multe diplome de cetatean de onoare al Sucevei. Este vorba despre fostul director al Bancii Comerciale Romane, sucursala Suceava, Dumitru Cucu, cel care detine si functia de presedinte al Fundatia Culturala Bucovina, istoricul, arheologul, scriitorul si publicistul Mugur Andronic. La finele concertului sustinut in cadrul Zilelor Sucevei, in fata a mii de oameni, maestrul Nicolae Botgros, dirijorul orchestrei Lautarii, din Chisinau, a primit si el diploma de Cetatean de onoare al Suceve. La deschiderea Zilelor Sucevei, alaturi de primarul Ion Lungu au mai fost prezenti: presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, viceprimarii Lucian Harsovschi si Marian Andronache, viceprimarului orasului Cernauti si guvernatorul raionului Hliboca din Ucraina.