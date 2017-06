Primarul Ion Lungu, intalnire cu reprezentantii orasului irlandez Cork galerie Foto

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat zilele trecute, in orasul irlandez Cork, la un proiect care vizeaza dezvoltarea inteligenta a oraselor europene, pentru perioada 2014-2020. Edilul sucevean a purtat discutii cu primarul acestui oras, excelensta sa Lord Mayor of Cork, Ard-Mheara Chathair Chorcai, Des Cahill si a vizitat si universitatea din aceasla localitate. "Am vizitat mai multe obiective din oras care folosesc solustii inteligente in gestionarea energiei, reciclarea deseurilor si parcari. Am prezentat Strategia municipiului Suceava privind energia verde (biomasa, iluminat cu leduri, transport electric) care a fost apreciata in cadrul proiectului si in discustiile bilaterale avute cu primarul orasului Cork", a scris Ion Lungu pe pagina sa de socializare. Proiectul GrowSmarter - "Dezvoltare inteligenta pentru orase europene 2014 - 2020" este finanstat de Uniunea Europeana prin Programul Cadru Horizon 2020. Municipiul Suceava implementeaza, in perioada 2015 - 2019 proiectul "Dezvoltare inteligenta pentru orase europene 2014 - 2020" care va fi finanstat din fonduri europene nerambursabile in cadrul programului Horizon 2020, programul cadru al Uniunii Europene in domeniul cercetarii si inovarii si reprezinta instrumentul economic pentru asigurarea competitivitatii pe plan mondial a spastiului european comun. Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 euro din care contribustia Uniunii Europene este de 24.999.450 euro.