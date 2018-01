Primarul Ion Lungu, primul sucevean care si-a platit taxele si impozitele locale

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost si in acest an primul cetatean care si-a achitat taxele si impozitele locale. El a platit catre bugetul local 494,60 lei. Edilul a declarat ca in urma majorarii taxelor si impozitelor locale, pentru acoperirea partiala a gaurii create in buget de noile masuri fiscale luate la nivel national, a avut de platit in plus 47 de lei la impozitul pentru apartamentul sau de trei camere. 'Si in acest an, am fost primul cetatean care am achitat taxele si impozitele locale in Municipiul Suceava. Cred ca este corect, in calitate de reprezentant al autoritatilor locale, sa dam exemplu de responsabilitate civica. Fac un apel la toti contribuabilii municipiului Suceava sa achite taxele si impozitele locale in aceasta perioada pentru a beneficia de reducere (bonificatii) de 10 %, atat persoane fizice cat si juridice', a postat primarul Ion Lungu pe pagina sa de socializare.