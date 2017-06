Primarul Ion Lungu si sotia au impartit sarmale si apa pelerinilor veniti la Hramul Sucevei FOTO

Pelerinii veniti sa se inchine la moastele Sfantului Ioan cel Nou au fost primiti si in acest an de catre primarul Ion Lungu cu bucate si apa. Ion Lungu si sotia sa au impartit nu mai putin de 5.000 de sarmale si 5.000 de sticle de apa minerala pelerinilor veniti din roata tara la hramul Sucevei.'Este un gest minim de ospitalitate, pentru cei care ne viziteaza orasul in aceste zile, in mod special pentru cei din Maramures, care se roaga si stau in curtea manastirii', a declarat primarul Sucevei.De asemenea, municipalitatea a asigurat 200 de locuri de cazare gratuit la caminele internat din oras dar si transport gratuit.