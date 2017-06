Primarul Ion Lungu si sotia vor imparti si anul acesta sarmale si apa pelerinilor veniti sa se inchine la moastele Sfantului Ioan cel Nou

Edilul a declarat miercuri in cadrul unei conferinte de presa ca acesta este un gest de respect pentru pelerinii care ne viziteaza orasul, in special pentru cei care vin tocmai din Maramures

Ca in fiecare an in prag de Sanzaiene, primarul Ion Lungu si sotia acestuia vor imparti pelerinilor veniti din toata tara sa sa inchine la moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava 5000 de sarmale, paine si apa minerala.Bucatele vor fi impartite in fata manastirii Sfantul Ioan, incepand cu ora 17.00. Edilul a declarat miercuri in cadrul unei conferinte de presa ca acesta este un gest de respect pentru pelerinii care ne viziteaza orasul, in special pentru cei care vin tocmai din Maramures. Municipalitatea are pregatite 200 de locuri de cazare la camine celor care nu au unde sta peste noapte iar pelerinii vor avea la dispozitie si transport gratuit in oras. Trebuie spus ca acesta este al 14 an consecutiv cand primarul si sotia sa Luminita impart bucate pelerinilor veniti la hramul Sucevei.