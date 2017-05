Primarul Ion Lungu vrea sa ii convinga pe consilierii locali sa voteze proiectul pentru salubrizare

Conform obiectiv.ro, consilierii locali au blocat luna trecuta demararea procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera in municipiul Suceava, oprind astfel trecerea la urmatoarea etapa, care ar fi insemnat scoaterea la licitatie a serviciului de salubrizare menajera al municipiului.

Intrucat in sedinta de Consiliu Local de luna trecuta consilierii PSD nu au aprobat caietul de sarcini pentru salubrizarea menajera, blocand demararea procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera in municipiul Suceava, primarul Ion Lungu a anuntat ca va purta luni o discutie informala cu consilierii pe baza acestui caiet de sarcini, astfel incat proiectul de hotarare sa poata fi aprobat in sedinta din aceasta luna, titreaza obiectiv.ro."In cursul zilei de luni, voi avea o discutie informala cu totii consilierii locali pe caietul de sarcini la salubritatea menajera. Sigur, au venit consilierii PSD cu niste remarci care nu sunt corecte, nu sunt reale. Tocmai de asta vrem sa le discutam in aceasta discutie informala, sa le corectam daca mai este ceva de corectat, dar este un proiect extrem de important pentru comunitate si nu cred ca merita sa il sabotam. Iar acel repros ca nu l-am facut (n.r. caietul de sarcini) cu o firma de specialitate nu cred ca poate fi un repros, chiar este un merit al Primariei, pentru ca oamenii de specialitate din Primarie au muncit la acest caiet de sarcini, nu am platit sa il faca altii. Dar suntem deschisi la orice discutie si tocmai de aceea in cursul zilei de luni voi avea o discutie informala pe acest proiect al salubritatii menajere, pentru ca miercuri vom avea sedinta de Consiliu Local, cu o zi mai repede decat e prevazut in regulamentul Consiliului Local, avand in vedere ca pe data de 25 este Inaltarea Domnului, o sarbatoare mare, cu multe evenimente si devansam cu o zi sedinta de Consiliu Local", a explicat primarul Lungu.Conform obiectiv.ro, consilierii locali au blocat luna trecuta demararea procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera in municipiul Suceava, oprind astfel trecerea la urmatoarea etapa, care ar fi insemnat scoaterea la licitatie a serviciului de salubrizare menajera al municipiului. In prezent, serviciul de salubrizare menajera din municipiu se desfasoara in baza unui contract temporar incheiat cu firmele Diasil si Florconstruct, contract care insa nu poate fi prelungit la nesfarsit si nici nu va duce la modernizarea sistemului de colectare a deseurilor, asa cum este prevazut in noul caiet de sarcini, intrucat niciun operator nu va face investitii in baza unui contract temporar.