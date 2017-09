Primarul PNL al comunei Mitocu Dragomirnei, trimis in judecata pentru luare de mita. Avea nevoie de bani in campania electorala

Procurorii spun ca acesta a pretins si primit suma de 5200 lei. Cea care a dat banii a formulat plangerea precizand ca primarul i-a solicitat sa-i dea suma de 5300 lei din fondurile obtinute cu titlu de subventie APIA, pentru a-i prelungi contractul de concesiune a unei pasuni comunale.

Primarul PNL al comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, Danut Solcan, a fost trimis in judecata dupa ce a luat mita pentru a avea bani de campanie electorala. Procurorii spun ca acesta a pretins si primit suma de 5200 lei. Cea care a dat banii a formulat plangerea precizand ca primarul i-a solicitat sa-i dea suma de 5300 lei din fondurile obtinute cu titlu de subventie APIA, pentru a-i prelungi contractul de concesiune a unei pasuni comunale. Femeia este, de aproximativ 3 ani, presedinta unei asociatii de crescatori de animale din localitatea Mitocu Dragomirnei, asociatie care in anul 2013 a incheiat cu Primaria Comunei un contract de concesiune a unei suprafete de 67,56 ha teren situata in extravilanul localitatii, pentru o perioada de 3 ani, stabilindu-se o redeventa de 105 lei/ha/an.



Solcan avea nevoie de bani pentru campania electorala



In vederea prelungirii contractului de concesiune, in luna februarie 2016, presedinta asociatiei a depus o cerere la Primaria comunei Mitocu Dragomirnei, iar dupa aproximativ o luna s-a prezentat la ea un intermediar care i-a comunicat ca a fost trimis de primar sa ii numere oile, iar cu ocazia discutiilor purtate, acesta a intrebat-o daca 'nu realizeaza ca vin alegerile, iar primarul are nevoie de ban'. Femeia a dedus de aici ca ar trebui sa-i dea primarului o suma de bani pentru a i se prelungi contractul de concesiune, intrucat in cuprinsul contractului se mentioneaza ca acesta poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala prin acordul de vointa al ambelor parti. La sfarsitul lunii aprilie 2016, aceasta a primit prin virament bancar suma de 29.000 lei cu titlu de subventie APIA, lucru pe care l-a aflat si primarul, astfel ca acesta s-a prezentat personal la inceputului lunii mai la presedinta de asociatie agricola si i-a cerut suma de 5300 lei.



Primarul prins in flagrant, cu banii in mana



Procurorii au organizat un flagrant, astfel ca Danut Solcan a fost prins in casa femeii avand asupra sa suma de 5200 lei, in bancnote ce aveau cupiura si seria mentionata in procesul verbal de predare primire intocmit anterior. De altfel, cea care a depus plangerea a explicat atunci ca suma a fost oferita primarului pentru a obtine prelungirea contractului de arenda a pasunii pe care era organizata stana de oi a sa si a sotului. Pe de alta parte, Solcan a pretins in fata procurorilor ca suma reprezinta cota parte din subventia APIA care i-ar fi revenit fiicei sale. Conform legislatiei care reglementeaza contractele de concesiune a bunurilor proprietate publica a comunei, acestea se atribuie prin hotarare a consiliului local, la initiativa primarului localitatii, acesta fiind si cel care semneaza contractele de concesiune, in virtutea atributiilor de reprezentare. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.