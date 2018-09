Primarul Sucevei a premiat inca 26 de cupluri de aur din municipiu FOTO

Primaria Suceava a sarbatorit sambata inca 26 de cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Sarbatoritii au fost premiati si felicitate in cadru festiv, in sala de sedinte a Primariei Suceava. Acestia au primit diplome, flori si cate 500 de lei din partea administratiei locale. Gazda lor a fost, ca de fiecare data, primarul Ion Lungu, cel care a ciocnit un pahar de sampanie cu sarbatoritii zilei si a impartit flori si diplome. La finalul ceremoniei, edilul a facut un apel catre toti cei prezenti sa participle la ferendumul pentru familie si sa voteze DA.

'Este un minim respect din partea comunitatii pentru acesti cetateni care au contribuit la construirea si modernizarea orasului nostru. In final, le-am adresat celor prezenti rugamintea de a participa la Referendumul pentru familie si de a vota cu "Da", pentru apararea valorilor crestine in ceea ce priveste familia.La invitatia Casei de ajutor reciproc a pensionarilor, am participat la evenimentul dedicat "Zilei internationale a persoanelor varstnice", unde am transmis mesajul municipalitatii si aceeasi rugaminte de a participa la Referendumul pentru familie, organizat in perioada 6-7 octombrie 2018', a declarant Ion Lungu.