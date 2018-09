Primarul Sucevei a reinnoit parteneriatul de colaborare cu orasul francez Laval

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat la Laval, in Franta, impreuna cu primarul Françoise Zocchetto, reinnoirea Parteneriatului de colaborare intre cele doua orase. Parteneriatul a fost initial semnat in anul 2010 si prevede colaborarea autoritatilor din cele doua orase in domeniile: economic, invatamant, cultura, turism, protectia mediului si administratie publica locala.

'Dupa modelul Zonei metropolitane Laval am dezvoltat Zona metropolitana Suceava. In acesti ani s-au derulat proiecte culturale, educationale si sportive intre cele doua orase.Teatrul Matei Visniec se afla la Laval unde va sustine doua spectacole in zilele de 8 si 9 septembrie. Vrem sa pregatim proiecte comune pentru Sezonul Cultural Romania-Franta care debuteaza la Paris pe 28 noiembrie 2018.Multumim autoritatilor locale din orasul Laval, in mod special domnului primar, pentru primirea calduroasa si ospitalitatea de care au dat dovada pe parcursul sederii noastre in orasul lor', a declarat Ion Lungu.