Primarul comunei Malini, Nistor Petru, cercetat de DNA sub control judiciar pentru ilegalitati cu fonduri europene

In acelasi dosar sunt cercetati alti 3 suspecti.

Primarul comunei Malini, Nistor Petru, este cercetat penal sub control judiciar de procurorii DNA Suceava pentru ilegalitati cu fonduri europene. Primarul, impreuna cu alti suspecti din dosar au fost pusi joi sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Primarul comunei Malini este cercetat pentru: complicitate la infractiunea de folosire sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, actiuni in urma carora a obtinut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii europene. Procurorii DNA spun ca presedintele Asociatiei agricole Malini Stanisoara, Popescu Vasile, a depus la diferite intervale de timp inscrisuri false in baza carora a obtinut illegal, pentru campaniile agricole din perioada 2008 2016 ajutoare financiare pe suprafata, in cuantum de 6.289.304,3 lei. Nistor Petru, in calitate de primar al comunei Malini, in cursul anului 2008, a initiat si incheiat fara aprobarea Consiliului Local, fara efectuarea unei proceduri transparente de licitatie si in stare vadita de conflict de interese, un contract de arendare si a semnat in fals contractul respective avand data anterioara, inlesnind, cu intentie obtinerea pentru campaniile 2008 pana in 2013 de catre Asociatia Agricola Malini Stanisoara, prin reprezentantul sau legal, Popescu Vasile, a sumelor de bani cu titlu de subventie pe pasune. In luna martie 2013, acesta a intocmit expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pasunilor comunale din proprietatea privata a comunei Malini, a eludat dispozitiile legale si a organizat o licitatie trucata, cu un alt obiect decat cel adoptat de Consiliul Local si a incheiat in stare vadita de conflict de interese, contractul de concesiune, inlesnind obtinerea pentru campaniile 2014 pana in 2017 de catre Asociatia Agricola Malini Stanisoara a sumelor de bani cu titlu de subventie pe pasune. Ulterior incasarii sumelor de bani cu titlu de subventie, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in vederea ascunderii sau disimularii originii ilicite a sumelor de bani obtinute cu titlu de subventie de Asociatia agricola Malini Stanisoara, prin utilizarea de facturi fiscale fictive, prin intermediul institutiilor bancare inculpatii au procedat la transferul din contul Asociatiei agricole Malini Stanisoara a disponibilitatilor banesti in cuantum de 1267954,06 lei, catre societati comerciale cu comportament specific de firme fantoma, administrate de un al treilea inculpate in dosar, Bizu Ilie, urmate de ridicarea acestor sume de bani in numerar si restituirea acestora catre adevaratii beneficiari. Inculpatul Iliesescu Ioan, in calitate de casier in cadrul primariei comunei Malini, a intocmit documentele financiar contabile necesare transferurilor de bani cunoscand scopul infractional urmarit de ceilalti inculpati.