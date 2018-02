Primarul comunei Malini, trimis in judecata de DNA pentru frauda cu fonduri europene

Petru Nistru, primarul comunei Malini, a fost trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpati, in legatura cu obtinerea nelegala a unei sume de 6.288.765,28 lei - finantare europeana pentru agricultura. Astfel, a fost trimis in judecata Vasile Popescu, la data faptelor presedinte al Asociatiei Agricole Malini Stanisoara, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, fals in declaratii si spalare a banilor, in forma continuata.

Petru Nistru, la data faptelor si in prezent primar al comunei Malini, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane.

Asociatia Agricole Malini- Stanisoara, pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.

Ilie Bizu, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata.

Ioan Ilisescu, la data faptelor casier in cadrul primariei Malini, membru fondator si secretar al Asociatiei Agricole Malini-Stanisoara, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor, in forma continuata.

Vasile Gherasim, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de: marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

Potrivit procurorilor in perioada 2008-2016, inculpatul Vasile Popescu, in calitate de presedinte al unei asociatii agricole, a depus cu rea-credinta, la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), mai multe documente false, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemelor unice de plata pe suprafata, plati compensatorii pentru zona montana defavorizata, plati de agromediu si alte scheme de plati directe, pentru suprafete de teren pe care nu le detinea in realitate.

In demersurile sale desfasurate pe durata a opt ani, respectiv 2008-2016, Vasile Popescu a beneficiat si de ajutorul lui Petru Nistor, primar al comunei Malini, care i-a pus la dispozitie doua contracte false si inexacte(de arenda si de concesiune) incheiate cu incalcarea prevederilor legale. Prin actiunile sale, Vasile Popescu a obtinut pe nedrept fonduri europene nerambursabile, in valoare totala de 6.288.765,28 lei, suma cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a si constituit parte civila.

In acelasi context, la data de 15 mai 2013, pentru a dovedi ca indeplineste conditiile impuse pentru a beneficia de banii respectivi, Vasile Popescu a completat in fals o declaratie pe proprie raspundere prin care atesta faptul ca nu este ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in cazul de fata Primaria Malini. In realitate, acesta era afin de gradul II cu primarul Petru Nistor.

In perioada 2010-2016, pentru a ascunde sau a disimula originea ilicita a sumelor de bani obtinute cu titlu de subventie de asociatia agricola reprezentata de Vasile Popescu, o parte din bani, respectiv 1.267.954 lei au fost transferati catre societati comerciale cu un comportament specific de "firme fantoma" controlate de Ilie Bizu, pe baza unor facturi fiscale fictive.

Ioan Iliesescu, in calitate de casier in cadrul primariei Malini, a intocmit in fals procesele verbale de receptie a lucrarilor pretins executate de firmele controlate de Ilie Bizu si documentele financiar contabile necesare transferurilor de bani, cunoscand scopul infractional urmarit de ceilalti inculpati.

Fiind audiat de catre procurorii anticoruptie la data de 03 noiembrie 2017, Vasile Gherasim Vasile a facut declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea / ingreunarea cercetarilor si a tragerii la raspundere penala a inculpatilor Vasile Popescu, Ilie Bizu si Ioan Ilisescu.

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin lui Vasile Popescu, Petru Nistor, Ioan Ilisescu si Asociatiei Agricole Malini Stanisoara.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.