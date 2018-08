Primarul comunei Moara a cerut ajutorul ministrului Mediului pentru o statie de epurare in localitate.Are banii necesari numai ca e purtat pe drumuri

De luni de zile primarul din Moara este purtat pe drumuri si trimis de la o institutie la alta pentru a obtine diverse avize desi a facut rost de finantare. Daca nu se primesc toate avizele, Moara ramane fara statie de epurare si se pierde finantarea in luna decembrie a.c.

Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, a cerut ajutorul ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, pentru ca in aceasta localitate sa poata functiona o statie de epurare. Edilul a discutat vineri, la Suceava, cu ministrul si a primit asigurari ca va fi sprijinit in demersal sau. Primaria Moara a accesat un proiect in valoare de 4 milioane de lei, prin Agentia Fondului de Mediu pentru a se putea ridica in comuna o statie de epurare a apelor uzate, investitie absolul necesara inconditiile in care reteaua de canalizare se extinde de la o luna la alta. Cu toate acestea, localitatea risca sa ramana fara investitia mentionata din cauza birocratiei. De luni de zile primarul din Moara este purtat pe drumuri si trimis de la o institutie la alta pentru a obtine diverse avize. Edilul ne-a declarat ca reprezentantii Directiei Apele Romane Bacau nu au acordat aviz hidrologic pana la acest moment si l-au trimis la institutii precum DSP Suceava, care nici nu are atributii in acest sens, pe motiv ca paraul in care ar urma sa fie deversate apele uzate este fond piscicol. Eduard Dziminschi spune ca daca nu se primesc toate avizele, Moara ramane fara statie de epurare si se pierde finantarea in luna decembrie a.c.Tocmai de aceea el a abordat problema la intalnirea cu ministrul Mediului, intalnire la care a fost prezenta si sefa Directiei Apele Romane Bacau. Primarul de Moara a fost asigurat ca situatia se va debloca.