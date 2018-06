Primarul de Bosanci a ajuns la spital, fiind internat. El crede ca a fost otravit

Halucinant. Unul din cei mai gospodari primari din judetul Suceava, Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, a ajuns pe pat de spital dupa ce ar fi fost otravit. Primarul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava la finele saptamanii trecute si a fost internat. Conform sefului UPU-SMURD Suceava, Liviu Cirlan, acesta avea febra si dureri de cap. Ulterior, i s-au recoltat probe de sange, sub suspuciunea ca ar fi fost otravit si a primit tratament impotriva unei intoxicatii. Neculai Miron a fost externat la cerere, miercuri 27 iunie, desi medicii ar fi vrut sa il mai tina sub supraveghere. Tata a 6 copii, primarul din Bosanci, banuieste ca cineva i-ar fi pus o substanta toxica in mancare si are niste suspiciuni, dar asteapta rezultatele analizelor de laborator. Doar atunci va depune si plangere la politie, declara primarul. Neculai Miron (ALDE) a starnit multa invidie si si-a facut dusmani de cand a ajuns primar. In localitate se fac investitii importante iar de doi ani banii de la bugetul local sunt alocati pentru iluminat, asfaltat de drumuri. De asemenea, se racordeaza zone intregi la apa potabila si canalizare dar si la reteaua de gaz metan.Este unul din primarii care se zbate pentru comunitatea din care face parte si probabil a starnit invidii. Au mai fost tentative, esuate e adevarat, de a-l discredita, mai ales pe motive religioase. Daca s-a ajuns pana la amenintarea sanatatii si a vietii acestuia, probabil din motive politice, este extrem de grav, iar organele abilitate trebuie sa cerceteze acest caz!