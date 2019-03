Primarul de Bosanci, comuna unde s-a construit primul metru de autostrada din Moldova, il sprijina pe Stefan Mandachi FOTO

Primarul de Bosanci, Neculai Miron, sprijina initiativa afaceristului sucevean Stefan Mandachi (patronul lantului SPARTAN), cel acare a construit un metru de autostrada chiar in comuna Bosanci, pentru a atrage atentie autoritatilor ca Moldova este izolata de restul tarii in lipsa infrastructurii rutiere. Precizarea a venit dupa ce unii reporteri au scris ca afaceristul va fi tras la raspundere pentru ca a construit metrul de autostrada pe un teren care nu ii apartine si fara autorizatii. De partea cealalta, Stefan Mandachi precizeaza ca terenul respectiv, unul cu destinatie agricola, este proprieatea sa si ca s-a consultat inainte cu avocati si are toate avizele. Primarul Neculai Miron (ALDE) confirma cele declarate de Mandachi, mai mult, acesta il va sprijini pe tanar sa faca si parcari in zona respectiva. Miron a declarat ca Stefan Mandachi are toata sustinerea din partea lui in ceea ce priveste costructia metrului de autostrada dar si in demersurile pentru ca Moldova sa aiba autostrada.