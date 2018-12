Primarul de Moara a semnat contractul pentru asfaltarea a inca 7 strazi din localitate FOTO

Noi investitii in comuna Moara, unde primarul Eduard Dziminschi a semnat zilele acestea un contract de milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor din localitate. Acesta a explicat pe pagina sa de socializare ca 'dupa 2 ani de proceduri, urmand legislatia si birocratia romaneasca, am reusit sa semnam contractul de executie pentru obiectivul: Modernizare drumuri de interes local in comuna Moara prin masura 7.2, judetul Suceava".

Lucrarile se vor executa pe raza satelor: Moara Nica, Moara Carp, Bulai, Frumoasa si Liteni. Strazile care urmeaza sa fie asfaltate sunt: Strada Statiunii, Strada Tinoasa, Strada Ferdinand, Strada Eternitatii, Strada Parohiei, Strada Frumoasa si Strada Fermei.