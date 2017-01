Primul deces din cauza gripei, in judetul Suceava. Este vorba despre un batran din Liteni

Primul deces din aceasta iarna din cauza gripei, inregistrat in judetul Suceava. Este vorba despre un batran de 85 de ani, din Liteni, internat in stare grava, saptamana trecuta, cu gripa la Spitalul Judetean Suceava.Conform adjunctului DSP Suceava, catalina Zorescu, batranul nu fusese vaccinat antigripal si avea alte afectiuni cronice:diabet, afectiuni cardiace si un accident vascular cerebral in antecedente. Acesta a fost diagnosticat in urma analizelor de laborator cu virus gripal de tip AH3N2.