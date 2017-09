Tanarul de 25 de ani s-a ales cu dosar penal.

Prins baut la volan, un tanar din Zamostea a refuzat testarea pentru alcoolemie. Duminica, in jurul orei 17.00, in timp ce patrula pe DJ 291A, din comuna Zamostea, un echipaj din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a identificat un autoturism, al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie si-a schimbat directia de mers si a oprit, dupa care a coborat din vehicul. Conducatorul auto, identificat de politisti ca fiind un localnic de 25 de ani, prezenta halena alcoolica, motiv pentru care, politistii i-au solicitat sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care la spital, in prezenta personalului medical, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, ce va fi solutionat procedural.