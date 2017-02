Prins cu tigari de contrabanda in trafic, un barbat din Rotunda a incercat sa scape de politisti

Tigarile in valoare de circa 1.750 lei au fost confiscate, autoturismul a fost indisponibilizat la sediul de politie, iar barbatul de 32 de ani este cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda.

Prins cu tigari de contrabanda in trafic, un sofer a incercat sa scape de politisti. Miercuri, ora 23.50, o patrula din cadrul Politiei orasului Liteni a oprit pentru control pe raza localitatii Rotunda, autoutilitara inmatriculata in strainatate, condusa de un localnic de 32 de ani, care, la vederea autospecialei de politie, a virat brusc pe o ulita secundara. In urma controlului interiorului autoturismului, politistii au identificat 175 pachete cu tigari de provenienta extracomunitara, despre care, conducatorul auto a declarat faptul ca, nu ii apartin, ci le-a primit de la un cetatean ucrainean pe care-l cunoaste din vedere si care, contra sumei de 50 de lei, l-a rugat sa i le transporte pana in municipiul Suceava. Tigarile in valoare de circa 1.750 lei au fost confiscate, autoturismul a fost indisponibilizat la sediul de politie, iar barbatul de 32 de ani este cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda.