Prins la volan cu permisul anulat, un barbat din municipiul Suceava le-a spus politistilor ca l-a uitat acasa

Barbatul de 58 de ani s-a ales cu dosar penal.

Prins la volan cu permisul anulat, un barbat le-a spus politistilor ca l-a uitat acasa. Duminica, ora 17.20, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DN 2E, in localitatea Vicovu de Jos, autoturismul condus de un barbat de 58 de ani, din municipiul Suceava. Barbatul le-a declarat politistilor ca si-a uitat permisul de conducere acasa. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, acesta are permisul de conducere anulat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost retras sau anulat", ce va fi solutionat procedural.