Prins la volan fara permis, un adolescent din Balcauti a facut schimb de locuri cu mama lui

rins la volan fara permis, un adolescent din Balcauti a facut schimb de locuri cu mama lui. Politistii SPR 13 Balcauti, vineri, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza de competenta, au observat ca pe DJ 209D, pe raza comuniei Calafindesti, circula un autoturism al carui conducator auto, la vederea echipajului de politie, a virat brusc dreapta si a oprit pe sensul de mers pe care se deplasa. Cu ocazia interceptarii autoturismului, s-a constatat ca era condus de un tanar de 16 ani, din comuna Balcauti, judetul Suceava, care imediat dupa oprire a trecut pe scaunul din dreapta fata, iar persoana care s-a aflat anterior pe acel loc a coborat si a venit spre locul conducatorului auto.Persoana in cauza a fost identificata ca fiind o femeie de 45 ani, din comuna Balcauti, care a mentionat ca ea a condus autoturismul in cauza de la locuinta sa din comuna Balcauti, pana in comuna Calafindesti, iar la intoarcere in jurul orei 14.00, l-a lasat pe fiul sau de 16 ani sa conduca autoturismul in cauza pe drumurile publice, desi acesta nu detine permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunilor "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care stie ca nu detine permis de conducere".