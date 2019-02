Prinsi in timp ce incarcau colete cu tigari de contrabanda intr-un autoturism de teren FOTO

Contrabandisti de tigari pusi pe fuga de politistii de frontiera. Diminica dupa amiaza, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au depistat in apropierea frontierei de stat mai multe persoane care incarcau intr-un autoturism de teren colete voluminoase.

Oamenii legii au actionat pentru retinerea celor in cauza efectuand somatiile legale prin voce, moment in care unele persoane au abandonat coletele si au fugit spre teritoriul statului vecin, iar altele s-au urcat in autoturismul de teren si au demarat in tromba spre localitatea Lupcina.

La fata locului au fost descoperite noua colete cu tigari care au fost transportate la sediul sectorului, unde, in urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 4.500 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, a caror valoarea se ridica la suma de 52.650 lei.Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate si documentarea intregii activitati infractionale.