Prinsi in trafic fara permise de conducere.Luni, ora 16.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Sucevita, motoscuterul condus de un localnic de 37 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intomit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Luni, ora 16.44, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control in parcarea unui magazin de pe strada Calea Unirii din localitate, motocicleta condusa de un tanar de 20 de ani, comuna Mitocu Dragomirnei, care circula spre cartierul Burdujeni si care, nu a respectat semnificatia indicatorului de obligare "Inainte", efectuand virajul la stanga si intrand in parcarea magazinului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are permis de conducere necorespunzator categoriei din care face motocicleta. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.Totodata, tanarul a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea indicatorului de obligare "Inainte" si pentru ca nu avea asupra sa documentele personale si cele ale motocicletei. Luni, ora 22.20, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a identificat pe DJ 178F, din comuna Fratautii Vechi, un motoscuter, al carui conducator, la vederea echipajului de politie, a schimbat directia de mers spre dreapta si si-a continuat deplasarea pe DC Maneuti, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si oprirea acestuia dupa aproximativ 300 metri, conducatorul motoscuterului, fiind un tanar de 18 ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar motoscuterul este neinregistrat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de luni spre marti, la ora 02.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava, a oprit pentru control pe strada Marasesti din municipiul Suceava, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un barbat de 36 de ani, din comuna Darmanesti, care a declarat faptul ca, detine permis de conducere eliberat de Marea Britanie, dar nu il are asupra sa, intrucat l-a uitat la domiciliu.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.