Prinsi la volan desi aveau permisele de conducere suspendate.Joi, ora 10.20, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control pe strada 2 Graniceri din localitate, autoturismul condus un localnic de 20 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are permisul de conducere suspendat pentru infractiuni la regimul rutier. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.Tot joi, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Radauti, a oprit pentru control pe strada 1 Mai din localitate, autoturismul condus de un localnic de 40 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut pentru infractiuni la regimul rutier.Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat", ce va fi solutionat procedural.