Probe de laborator de la angajati si prescolari ai gradinitei ABC, dupa ce mai multi copii s-au imbolnavit de scarlatina

S-au prelevat probe de laborator, in cursul zilei de marti, in cazul focarului de scarlatina de la gradinita ABC din municipiul Suceava. S-au luat exudate faringiene de la 14 persoane, angajati ai gradinitei dar si de la copii. DSP Suceava a dispus efectuarea unei dezinfectii in gradinita pentru ca imbolnavirile sa se opreasca. La DSP Suceava au fost raportate pana acum 4 cazuri de scarlantina la aceasta gradinita, insa parintii sustin ca ar fi mai multe cazuri. De frica bolii, o parte din parintii nu isi mai duc micutii la gradinita. Clinic, scarlatina (care este provocata de streptococul betahemolitic de tip A) se caracterizeaza prin debut brusc cu febra, stare generala modificata, angina si eruptie micropapuloasa eritematoasa caracteristica, urmata de descuamare tegumentara.Grupa de varsta cea mai afectata de scarlatina este de 5-9 ani, mai frecvent de 4-5 ori in mediul urban fata de cel rural. Transmiterea scarlatinei se face prin contact direct cu bolnavii sau cu alte infectii streptococice, cat si cu purtatorii de streptococ beta hemolitic.